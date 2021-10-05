السودان بصدد وضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي فيه

السودان - (أ ش أ)

وجه مجلس الوزراء السوداني جميع الجهات المعنية بالعكوف فورا والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالسودان.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، قدم خلاله وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ إفادة حول الوضع الأمني بالسودان.

وأشار الشيخ إلى رصد بعض المجموعات الإرهابية منذ يوم ٢٨ سبتمبر الماضي في منطقة جبرة (جنوب الخرطوم)، ومحاصرتها ودخول تلك الخلايا الإرهابية في مواجهة مع القوة المشتركة، حيث تم إلقاء القبض على بعض عناصر تلك الخلايا الإرهابية، واحتساب شهيد من القوات المسلحة.

وأكد وزير الداخلية السوداني تمكن القوة المشتركة من السيطرة على الوضع، مشددا على أهمية بذل جهد إضافي للسيطرة والرقابة على الوجود الأجنبي في السودان، مع اتخاذ ترتيبات عملية من خلال العلاقات مع الدول لضبط الأمن، فضلا عن مراجعة القوانين والسياسات في هذا المجال.

من جهة أخرى، تداول مجلس الوزراء حول قضية شرق السودان وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر (شمال شرق) وبقية السودان، وأكد المجلس عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني الشرق.

ونبه مجلس الوزراء مجددا إلى ما يترتب على إغلاق ميناء بورتسودان وإغلاق الطرق من آثار وانعكاسات على السودان، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.