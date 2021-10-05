Masrawy logo white

روسيا تعتزم تغريم "فيسبوك"

10:16 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
روسيا تعتزم تغريم "فيسبوك"

شركة فيسبوك

موسكو - (د ب أ)

تعتزم السلطات الروسية فرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة فيسبوك بسبب عدم قيامها بحذف أكثر من 2000 مادة تنتهك القوانين الروسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الغرامة قد تصل إلى ما يعادل 10% من إيرادات فيسبوك في السوق الروسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم لضربة مزدوجة أمس عندما تعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب ومسنجر وإنستجرام لعدة ساعات بسبب ما قالت الشركة إنه عطل فني، واتهام موظفة سابقة في الشركة لها بأنها كانت تعطي الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

كشفت فرانسيس هوجن وهي مديرة انتاج سابقة بموقع فيبسبوك أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.

وأجرت فرانسيس هوجن أمس مقابلة في برنامج "60 دقيقة" التليفزيوني. ومن المقرر أن تجيب يوم غد عن أسئلة في الكونجرس.

وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عاما، لصحيفة وول ستريت جورنال، إنها أصيبت بالإحباط لأن فيسبوك لم يكن منفتحا بما فيه الكفاية بشأن إمكانية تسبب الشبكة الإلكترونية في إحداث أضرار.

وكان جزء من عملها في فيسبوك، والذي تركته في مايو بعد نحو عامين، محاربة التدخل في الانتخابات، إلا أنها سرعان ما شعرت أن فريقها لديه موارد قليلة لا تكفي ليتمكن من إحداث فرق.

فيسبوك روسيا السوق الروسية

الخبر التالى:

مدينة لندن ترفض بناء ناطحة سحاب جديدة تهدد بحجب معبد يهودي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • القصة الكاملة:فيسبوك يكشف تفاصيل العملية الدقيقة في "عاموده الفقري"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا