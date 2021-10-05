موظفة سابقة: أنظمة الذكاء الاصطناعي على "فيسبوك" تلتقط نسبة ضئيلة من المحتوى المسيء

وكالات

كشفت فرانسيس هوجين، التي عملت موظفة سابقة في فيسبوك، وقدمت وثائق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن انتهاكات فيسبوك، الثلاثاء أن أنظمة الذكاء الاصطناعي على فيسبوك "تلتقط نسبة ضئيلة جدًا من المحتوى المسيء".

وأوضحت في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي، أن هناك تضاربً واضحً في المصالح بين ما هو جيد للجمهور وما هو جيد لفيسبوك، وتختار الشركو "التحسينات لمصالحها الخاصة لزيادة الأرباح، موضحة أن مراقبة المحتوى تحتاج إلى موظفين كثر بجانب الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد الكلي على طريقة واحدة.

وتابعت أن عملاق التواصل الاجتماعي لا يكافح العنصرية وخطابات الكراهية كما يزعم، بما في ذلك المنشورات عبره قبل أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي في الكابيتول.

وأشارت إلى أن الدافع لها للتحدث علانية جاء بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكيو عام 2020.

وناقشت هوجين خلال الإدلاء بشهادتها أمام المشرعين الأمريكيين، قرارها بالتحدث علنًا عن الأعمال الداخلية لعملاق التواصل الاجتماعي، قائلة إنها شعرت بالقلق مما اعتبرته سياسات الشركة التي تعطي الأولوية للربح على الصالح العام.

بدوره سخر السيناتور إيمي كلوبوشار، من الرحلة البحرية التي قام بها مارك زوكربيرج مؤسس الشركة، منتصف الأسبوع وسط عاصفة هائلة واتهامات لعملاق التواصل الاجتماعي وقال: "عندما اكتشفوا أن خوارزمياتهم كانت تعزز الاستقطاب والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، سمحوا لـ 99٪ من محتواهم العنيف بالبقاء على منصتهم، بما في ذلك الفترة التي سبقت أحداث 6 يناير.

وكُشف عن هوية هوجين باعتبارها "المخبر عن المخالفات فيسبوك" في برنامج "60 Minutes" ليلة الاثنين.

بدوره أشاد السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال الذي يرأس اللجنة الفرعية التجارية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن حماية المستهلك وسلامة المنتجات وأمن البيانات، بهوجين لإبلاغها عن مخالفات فيسبوك.