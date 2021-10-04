السودان: مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف

السودان - (أ ش أ)

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، مقتل 4 إرهابيين، وتوقيف 4 آخرين، واستشهاد ضابط صف من القوات المسلحة، وإصابة ضابط وضابط صف من جهاز المخابرات العامة وضابط صف من قوات الشرطة، وذلك خلال مداهمة موقعين لخلايا تنظيم "داعش"، في منطقة جبرة جنوب الخرطوم اليوم الاثنين.

وذكر جهاز المخابرات العامة السوداني، في بيان صحفي مساء اليوم، أن عمليات متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي تواصلت من قِبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة.

وأوضح البيان، حسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن القوات المشتركة قامت ظهر اليوم الاثنين بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة (المربع 15 والمربع 18)، بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر للتنظيم، أسفرت عن قتل 4 من الخلية الإرهابية، والقبض على اثنين من العناصر الإرهابية في المربع 15 داخل شقة، والقبض على اثنين آخرين من تلك العناصر الإرهابية في المربع 18.

وأشار البيان إلى أن القوات المشتركة طوقت المنطقة وعملت على إغلاق المنافذ والطرق المؤدية للموقع حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وفي هذه الأثناء أطلقت المجموعة الإرهابية أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات من أسلحة متنوعة شملت كلاشينكوف، ورشاشات، وجرينزف، و"آر بي جي"، وقنابل يدوية.

وقال البيان: "احتسبت قواتنا شهيدا (ضابط صف من القوات المسلحة - القوات الخاصة)، وأصيب ضابط برتبة رائد وضابط صف من جهاز المخابرات العامة وضابط صف من قوات الشرطة".

وأوضح البيان أن القوات المشتركة نفذت مساء أمس الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان، أسفرت عن القبض على 8 عناصر أجنبية.

وأهاب جهاز المخابرات العامة السوداني، بكافة المواطنين الإبلاغ عن أي عناصر يشتبه أنها تتبع لخلايا داعش، كما ناشد المواطنين توخي الحيطة والحذر.