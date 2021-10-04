"وثائق باندورا" تكشف عن ثروات سرية لساسة لبنانيين من بينهم ميقاتي ورياض سلامة

بيروت - (بي بي سي)

أشارت الوثائق المالية المسرَبة المعروفة باسم "وثائق باندورا" إلى أن سياسيين ورجال أعمال كبار في لبنان، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي، قد استخدموا الملاذات الخارجية للتهرَب من دفع الضرائب.

وشملت القائمة أيضا أسماء عدد من المسؤولين اللبنانيين من بينهم حاكم البنك المركزي منذ عام 1993 رياض سلامة، الذي تحقَق معه بالفعل السلطات الفرنسية بتهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى وزير الدولة السابق مروان خير الدين، الذي كان قد حثَ الحكومة في عام 2019 على التصدَي لعمليات التهرَب الضريبي ، في الوقت الذي كان لبنان يتجه نحو حالة الانهيار الاقتصادي.

ولم يردَ خير الدين على طلبات التعليق، بينما قال سلامة إنه امتثل لالتزامات الإبلاغ بموجب القانون اللبناني.

وبدوره قال نجل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن استخدام اللبنانيين للشركات المسجَلة في الخارج هو أمر شائع لسهولة عمليات تأسيس الشركات، نافيا أن يكون الهدف هو الرغبة في التهرَب من الضرائب.

وتمكَن برنامج بانوراما في بي بي سي وصحيفة الغارديان في المملكة المتحدة، وبي بي سي العربية، بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى، من الوصول إلى أكثر من 12 مليون ملف من 14 شركة في الجزر العذراء البريطانية، وبيليز وبنما وهونغ كونغ وقبرص وسويسرا ودول أخرى.

وتورد هذه الوثائق بالتفصيل كيفية عمل الشركات التي تقدم خدمات مالية سرية، والثروات السرية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا وقوة على هذا الكوكب.