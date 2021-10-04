أحدهما لبناني المولد.. عالمان يفوزان بنوبل في الطب لعام 2021

12:29 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
أحدهما لبناني المولد.. عالمان يفوزان بنوبل في الطب لعام 2021

جائزة نوبل في الطب

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلن معهد كارولينسكا السويدي، اليوم الاثنين، فوز العالمين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021 عن أعمالهما بشأن كيفية تحفيز الحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية للنبضات العصبية في الجسم البشري.

وأوضح المعهد أن العالمين "حددا الحلقات الحاسمة المفقودة في فهمنا للتفاعل المعقد بين حواسنا والبيئة".

وبدأ العالم الأمريكي جوليوس عمله الرائد باستخدام الكابسيسين، وهو مركب حريف من الفلفل الحار الذي يسبب إحساسا حارقا. وأدى ذلك إلى اكتشاف مستشعر في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

أما باتابوتيان، اللبناني المولد، فاستخدم الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستشعرات التي تستجيب للمنبهات الميكانيكية.

جائزة نوبل في الطب جائزة نوبل معهد كارولينسكا السويدي ستوكهولم

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