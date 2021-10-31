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البرلمان العربي يؤكد على الدور المحوري للسعودية تجاه اليمن

10:42 م الأحد 31 أكتوبر 2021
البرلمان العربي يؤكد على الدور المحوري للسعودية تجاه اليمن

البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):

أكد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء في اليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وشدد البرلمان العربي - في بيان اليوم الأحد - على أن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه أمتها العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، بل هو محل تقدير وعرفان على كافة المستويات العربية.

وأكد البرلمان العربي أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول حرصا على نصرة الشعب اليمني وإنهاء معاناته، وقدمت العديد من المبادرات الرائدة لحل الأزمة اليمنية.

وقال إن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تعرضت لاعتداءات إرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، من أجل الدفاع عن الشعب اليمني وإنهاء انقلاب هذه الميليشيا.

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البرلمان العربي السعودية اليمن الشعب اليمني

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