بعد طرد السفير.. الإمارات تحث رعاياها في لبنان على مغادرته والعودة للبلاد

وكالات:

حثت دولة الإمارات، اليوم الأحد، رعاياها المتواجدين في لبنان على ضرورة العودة إلى البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بينها الإمارات والسعودية، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة لدولة الإمارات في أقرب وقت".

وذكر وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، خالد عبد الله بالهول، بحسب البيان، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، مؤكدا على "جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات".