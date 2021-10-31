Masrawy logo white

بعد طرد السفير.. الإمارات تحث رعاياها في لبنان على مغادرته والعودة للبلاد

05:53 م الأحد 31 أكتوبر 2021
بعد طرد السفير.. الإمارات تحث رعاياها في لبنان على مغادرته والعودة للبلاد

الإمارات

وكالات:

حثت دولة الإمارات، اليوم الأحد، رعاياها المتواجدين في لبنان على ضرورة العودة إلى البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بينها الإمارات والسعودية، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة لدولة الإمارات في أقرب وقت".

وذكر وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، خالد عبد الله بالهول، بحسب البيان، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، مؤكدا على "جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات".

الإمارات لبنان جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني الحرب في اليمن

الخبر التالى:

بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
948

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

390

متعافون اليوم

330084

إجمالي الإصابات

18592

إجمالي الوفيات

277623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري.. طلائع الجيش 0-1 الزمالك.. زيزو يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا