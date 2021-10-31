في مقطع صوتي مدته 10 دقائق.. أول ظهور علني لزعيم طالبان بأفغانستان ​​

إسلام آباد- (د ب أ):

أكد مسؤولان في حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأحد، أن زعيم الحركة الشيخ هبة الله أخوند زاده ظهر علنا ​​لأول مرة في معهد إسلامي في ولاية قندهار في أفغانستان مطلع هذا الأسبوع، حيث ألقى كلمة قصيرة.

ونشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تابعون لحركة طالبان، مقطعا صوتيا مدته 10 دقائق نُسب إلى أخوند زاده أمس السبت. وفي كلمته، ركز على القضايا الروحية. ولم يتضمن المقطع الصوتي أي محتوى سياسي.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان إنعام الله حبيبي سمنجاني، ومدير وزارة الإعلام والثقافة في إدارة طالبان في قندهار حافظ سعيد الله، لوكالة الأنباء الألمانية، إن التجمع عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت وأن التسجيل صحيح.

ومع ذلك، لم تتم مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو للتجمع حتى الآن.

وفي حالة صحة هذا، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أخوند زاده علنا في أفغانستان، ما قد يخفف من شائعات حول أنه قد يكون متوفيا.

ويطلق أعضاء طالبان على أعلى قادتهم لقب "أمير المؤمنين". ويُطلق اللقب على أعلى سلطة دينية وسياسية وعسكرية في إمارة أفغانستان الإسلامية لحركة طالبان.

ويتولى أخوند زاده زعامة طالبان منذ عام 2016، منذ مقتل الملا أختر محمد منصور في عملية أمريكية بطائرة مسيرة.

وتفيد التقارير بأن أخوند زاده عاش في مدينة كيتا في باكستان بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان عام 2001 . وتردد أنه انتقل إلى مسقط رأسه في ولاية قندهار بعد انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي.

ولفترة طويلة، كانت هناك شائعات بأن أخوند زاده توفي بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. وتكهن آخرون بأنه لقي حتفه في انفجار.

وازدادت الشائعات قوة عندما ظل أخوند زاده بعيدا عن الأنظار بعد أن استولت طالبان على السلطة وشكلت حكومتها الجديدة.

وأبقت طالبان على وفاة زعيمها الأول الملا عمر أخوند سرا لسنوات.