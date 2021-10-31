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بدء التوقيت الشتوي في أوروبا

03:31 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
بدء التوقيت الشتوي في أوروبا

أرشيفية

براونشفايج(ألمانيا) - (د ب أ):
من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم دول أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وسيجري تأخير عقارب الساعات في ألمانيا عند الثالثة من صباح اليوم الأحد لتصبح الثانية.

ويعني هذا لكثير من الناس زيادة ساعات النوم ساعة أكثر من اليوم السابق كما يهدف التغيير إلى الاستفادة بشكل أفضل من ضوء النهار في أيام الشتاء الأقصر في نصف الكرة الشمالي.​

التوقيت الشتوي أوروبا التوقيت الصيفي ألمانيا

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