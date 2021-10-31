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العثور على زورق يعود لحضارة المايا عمره أكثر من ألف عام في المكسيك

03:03 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
العثور على زورق يعود لحضارة المايا عمره أكثر من ألف عام في المكسيك

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
اكتشف علماء الآثار في المكسيك زورقا عمره أكثر من ألف عام.

وأعلنت وزارة الثقافة المكسيكية يوم الجمعة أن علماء الآثار عثروا على الزورق خلال تفقد أعمال على طول طريق قطار المايا الذي من المقرر إنشاؤه في شبه جزيرة يوكاتان ، بالقرب من أطلال مدينة المايا الشهيرة تشيتشن إيتزا.

وأفادت التقارير بأن علماء آثار تحت الماء اكتشفوا الزورق أثناء وجودهم في ما يسمى "سينوتي"، وهو حفرة مملوءة بالمياه العذبة، والمنتشرة بكثرة في المنطقة، ومترابطة جزئيًا وكان سكان المايا الأصليين يعتبرونها أماكن مقدسة.

ووفقا للتقارير فإن طول الزورق يبلغ 6ر1 متر وعرضه 80 سم وارتفاعه 40 سم.

وأشار تقدير أولي إلى أن تاريخيه يعود إلى الفترة ما بين عامي 830 و 950 ميلاديا، قبل وقت طويل من وصول الغزاة الإسبان إلى المكسيك في القرن السادس عشر.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف مهم لأنه أول زورق من نوعه يتم اكتشافه كاملاً وبحالة جيدة في المنطقة التي كانت خاضعة في السابق للمايا. ويرجح انه كان يستخدم لسحب المياه من "سينوتي" أو لتقديم القرابين هناك.

ومن المقرر أن يغطي قطار المايا مسافة تصل إلى حوالي 1500 كيلومتر، معظمها في شبه جزيرة يوكاتان، اعتبارًا من عام 2024 فما بعده، وينقل حوالي 3 ملايين سائح سنويا.

ووفقًا للخطط، ستستخدم قطارات البضائع وقطارات الركاب العادية أيضا شبكة السكك الحديدية الجديدة. ويعتبر الهدف من القطار هو تعزيز السياحة في جنوب شرقي المكسيك.

ومع ذلك، رفعت جماعات حماية البيئية وممثلو مجتمعات السكان الأصليين دعاوى قضائية ضد المشروع: حيث يوجد ستة مواقع تابعة للتراث العالمي لليونسكو في المنطقة.

وقام علماء الآثار بالفعل بالعديد من الاكتشافات على طول الطريق قيد الإنشاء، مثل اللوحات الجدارية والأواني.

حضارة المايا المكسيك علماء الآثار

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