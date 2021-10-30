الجامعة العربية قلقة ازاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية

القاهرة - (د ب أ):

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات يعين لبنان علي تجاوز التحديات التي يواجهها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان نشر على موقع الجامعة الإلكتروني، السبت، بأن "الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني ( جورج قرداحي) وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها علي نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصاً".

وأضاف المصدر أن "الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي علي السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات، ويسهم في تهدئة الأجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عرى الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية".

ومن جانب آخر، ناشد الأمين العام المسؤولين في دول الخليج بـ "تدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش اوضاعاً غاية في الصعوبة".

يأتي ذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية كذلك أنها طلبت من السفير اللبناني لدى المنامة مغادرة أراضي المملكة خلال الثمانى والأربعين ساعة القادمة.