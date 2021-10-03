سرعة الرياح وصلت إلى 180 كم.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء إعصار "شاهين"

كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجية عن موعد انتهاء الإعصار "شاهين" الذي ضرب دولتي عمان والإمارات.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يتقدم الإعصار خلال الساعات القادمة إلى آخر رحلته إلى اليابسة بالقرب من ولاية السويق (عمان)، كما أنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح 65 عقدة على اليابسة وسرعان ما تضعف السرعة نتيجة التضاريس.

وأشارت إلى أنه في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، كانت سرعة الرياح 120 كيلو متر في الساعة، بينما وصل الضغط الجوي إلى 981 ملي بار، ونوعه (very sever cyclonic storm).

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع، في الساعة الثانية صباحًا من يوم الأثنين الموافق 4 أكتوبر أن تصل سرعة الرياح إلى 100 كم في الساعة، ونوعه "low sever cyclonic storm"، وفي الساعة الثانية ظهر الاثنين الموافق 4 أكتوبر سرعة الرياح 75 كيلو متر في الساعة.

وتابعت: "في الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر، ستكون سرعة الرياح ستصبح 45 كيلو متر في الساعة".

وأوضحت أن بعض النماذج تتوقع أن بقايا الإعصار شاهين سيمر مسارها بالجزء الجنوبي من دولة الإمارات.

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