رئيس وزراء العراق: الشباب هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب لإحداث التغيير

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الشباب هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب لإحداث التغيير.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد "موعدنا 10 أكتوبر لصنع التغيير والإصلاح وعيكم و وطنيتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرسا وطنيا".

وأشار الكاظمي إلى ضرورة ‏انتخاب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، ومن يمثل روح الوطنية العراقية.