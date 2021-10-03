فقدان 5 صيادين إيرانيين جراء الإعصار "شاهين"

طهران- (د ب أ):

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، فقدان خمسة صيادين جراء إعصار "شاهين" الذي اجتاح المناطق الساحلية بجنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة "ارنا" الإيرانية اليوم عن مساعد شؤون صيد الأسماك في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران) عطاء الله رئيسي، قوله إن لانشين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الاعصار، ما أدى الى ارتطامهما بالصخور وبالتالي تحطمهما وغرقهما.

وأضاف أن 11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل فيما لايزال خمسة صيادين في عداد المفقودين، موضحا أن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في منطقة بسابندر( جنوب شرق) مازالت مستمرة.

ولفت إلى أن إعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.