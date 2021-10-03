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مسؤولون: مطار كابول جاهز للرحلات الدولية

09:09 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
مسؤولون: مطار كابول جاهز للرحلات الدولية

مطار كابول

كابول - (د ب أ):

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية أن مطار كابول يعمل بكامل طاقته للرحلات الدولية، وأنه تم حل مشكلات فنية في الأيام الأخيرة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون أن رحلات محلية بدأت في المطار،وأنه جاهز للرحلات الدولية من أجل استئناف نشاطه الطبيعي.

واستقبل المطار بعض الرحلات من قطر وباكستان والإمارات في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الأفغانية، محمد نعيم صالحي إن الهيئة أرسلت خطابات إلى دول مجاورة والمجتمع الدولي، تطلب منهم استئناف الرحلات في المطار.

وأضاف صالحي "من الناحية الفنية، ليس هناك أي مشكلة قبل (استئناف) الرحلات الدولية. إننا نتطلع لإيجاد ردود من الدول المجاورة، حول ما إذا كانت ستبدأ الرحلات إلى مطار كابول أم لا. وحالياالرحلات المحلية مستمرة".

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