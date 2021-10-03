سيول جارفة وغلق طرق رئيسية في عمان.. تطورات الإعصار شاهين (فيديو)

تتساقط أمطار غزيرة في محافظة "مسقط" في عمان بسبب إعصار شاهين، ووصلت سرعة الرياح إلى معدلات غير مسبوقة، بواقع 135 كلم في الساعة.



واستجاب الدفاع المدني لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهششم في محافظة مسقط، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو للسيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العمانية وأدت إلى قطع الطرق الرئيسية.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم بالساعة.