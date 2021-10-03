مسيرات بالولايات المتحدة احتجاجا على قانون لحظر الإجهاض

واشنطن - أ ش أ:

شارك مئات الأشخاص في عدة مدن أمريكية في مسيرات اليوم؛ دعما لحقوق الإجهاض احتجاجا على دخول مشروع قانون مقيد لتلك الحقوق حيز التنفيذ في ولاية تكساس الشهر الماضي.

وحمل المشاركون في المسيرات، في واشنطن ولوس أنجلوس وهيوستون وأطلانطا وغيرها لافتات تتحدث عن حقوق المرأة في الإجهاض بصورة قانونية كأحد الحقوق المؤكدة للحريات في الولايات المتحدة.

ويحظر القانون المثير للجدل إجراء عمليات إجهاض بعد ستة أسابيع من استقرار نطفة الجنين في الرحم وحتى قبل أن تدرك كثيرات من النساء بحملها ولا استثناء في ذلك إن كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب أو سفاحا.

وقد رفضت المحكمة العليا بواشنطن طلبا بإبطال القانون الذي تبنته ولاية تكساس ويخشى المشاركون في المسيرات من أن تتبنى ولايات أخرى قوانين مماثلة.