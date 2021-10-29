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بعد تفجيره الأزمة مع السعودية.. رئيس وزراء لبنان يطلب من قرداحي "اتخاذ القرار المناسب"

11:04 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
بعد تفجيره الأزمة مع السعودية.. رئيس وزراء لبنان يطلب من قرداحي "اتخاذ القرار المناسب"

نجيب ميقاتي

وكالات:

أفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الجمعة أن ميقاتي اتصل بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب" لإصلاح العلاقات بين لبنان والدول العربية، في أعقاب قرار السعودية طرد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها من بيروت ردا على تصريحات قرداحي بشأن حرب اليمن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وطلبت الخارجية البحرينية من سفير بيروت لديها مغادرة البلاد خلال ٤٨ ساعة، في أعقاب الأزمة التي نشبت مؤخرا بين السعودية ولبنان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واستدعت حكومة السعودية، السفير في لبنان للتشاور، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب "تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية" التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

نجيب ميقاتي السعودية لبنان جورج قرداحي

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