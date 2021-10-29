بينها تصريحات قرداحي وتهريب المخدرات.. أبرز الخلافات بين السعودية ولبنان

كتب - محمد عطايا:

توترت العلاقات بين السعودية ولبنان مؤخرًا، لعدة أسباب، أدت في النهاية إلى إقدام السعودية على استدعاء سفيرها وطرد سفير بيروت لديها.

واستدعت حكومة السعودية، السفير في لبنان للتشاور، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

‏‎وقالت وزارة الخارجية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب "تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية" التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

‏‎وأوضحت الوزارة أنه "حرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

تدهور العلاقات يعود لعدة أسباب، أبرزها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، والإعلامي الشهير جورج قرداحي التي انتشرت مؤخرًا، وتهريب المخدرات من لبنان للمملكة، وحزب الله اللبناني.

جورج قرداحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاركة جورج قرداحي، ضيفا، في برنامج "برلمان الشباب" بينما يجيب على أسئلة تطرح عليه.

وقال قرداحي في معرض إجاباته إن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي".

وعندما سئل عن ما إذا كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء على اليمن قال "إن هناك اعتداء بالتأكيد وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف".

التصريح خلق أزمة سياسية ودبلوماسية رغم أن الحلقة التي ورد فيها كانت في شهر أغسطس، قبل أن يتولى قرداحي وزارة الإعلام في لبنان.

ورغم إعلان السلطات اللبنانية تبرأها من تصريحات قرداحي، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال أمس الخميس، إن تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام الحالي، بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة اللبنانية.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تُعد مواقف للدولة اللبنانية، وأن يتم التعامل معها على هذا الأساس.

تهريب المخدرات

لم تكن أزمة تصريحات قرداحي هي الوحيدة التي تعيق العلاقات بين السعودية ولبنان، حيث قررت السعودية منذ أشهر وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب محاولات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة داخل الفاكهة.

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية السعودية إنها لاحظت تزايد المحاولات لـ "استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان" مطالبة الحكومة اللبنانية بتقديم ضمانات لوقف عمليات التهريب "الممنهجة".

وفي أول رد على البيان السعودي، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السابق، إنه نقل قرار الحظر إلى كبار المسؤولين ودعا سلطات بلاده إلى العمل بأقصى الجهود لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

حزب الله

العلاقات السعودية اللبنانية ليست في أفضل حال لها حتى قبل تصريحات قرداحي وتهريب المخدرات، بسبب حزب الله اللبناني.

‏‎وذكرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أن سيطرة حزب الله على الدولة جعل لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضحت السلطات السعودية، أن ميليشيا حزب الله تقوم بتوفير الدعم والتدريب لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكرت "بي بي سي"، أن السعودية تجافي لبنان لسبب أساسي هو حزب الله الذي تصفه بالإرهابي وترفض التعامل مع الحكومات اللبنانية طالما هو ممثل فيها.

وأوضحت أن هذا الموقف من الحزب ترسٌخ وقت الانقسام الإقليمي على سوريا ودخول الحزب اللبناني لاعبا أساسيا في الحرب السورية إلى جانب الحكومة هناك، ثم ازداد حدة بشكل قياسي على ضوء الحرب اليمنية ووقوف حزب الله الى جانب الحوثيين.

في المقابل، يسعى لبنان دائما لإعادة كسب ودّ السعودية؛ لما تمثله من حجم سياسي إقليمي٬ وأيضًا لأسباب اقتصادية مرتبطة بثقلها المالي والاستثماري، وخوفًا على مصير جالية لبنانية كبيرة تعيش وتعمل في السعودية.