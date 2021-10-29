مدبولي: إنهاء حالة الطوارئ إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم

(أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار التي باتت تشهدها البلاد ونجاح الحرب على الإرهاب لا سيما في سيناء، مذكرًا بأن مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ عامين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي - في حوار أجراه مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر في عددها الصادر، اليوم الجمعة - أن إنهاء حالة الطوارئ يعد إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا لا مثيل له في العالم، وأن كل ذلك من شأنه أن يسمح للقطاع الخاص (الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات) بكشف كامل إمكاناته في السنوات الثلاث المقبلة لتوفير ثلثي استثمارات الدولة مقابل 42% حاليًا.

من ناحية أخرى، قال مدبولي إن الدولة نجحت في خفض الدعم على الطاقة، حيث كان يستنفد أموالًا طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال في الاستثمارات.

​