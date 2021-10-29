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الرئيس الأمريكي يصل روما للمشاركة في قمة العشرين

11:36 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
الرئيس الأمريكي يصل روما للمشاركة في قمة العشرين

جو بايدن

روما - أ ش أ

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الإيطالية روما، في إطار مشاركته بقمة مجموعة العشرين المقررة يومي غدً وبعد غد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الجمعة- أن جدول الأعمال المعلن للرئيس الأمريكي يتضمن، لقاءات مع البابا فرانسيس ورئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي، ويعقب ذلك لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويرافق بايدن، الذي قدم خطته البالغة 1.750 مليار دولار للرعاية الاجتماعية والتغيّر المناخي قبل مغادرته واشنطن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، من بين آخرين.

هذا المحتوى من

جو بايدن قمة العشرين ماريو دراجي إيمانويل ماكرون أنتوني بلينكن

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