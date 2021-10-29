إخلاء عدة محاكم في ولاية ألمانية بسبب تهديدات بتفجير قنابل

دوسلدورف - (د ب أ):

أخلت السلطات الألمانية عدة محاكم في مدينتي دوسلدورف وفوبرتال صباح اليوم الجمعة بسبب تهديدات بتفجير قنابل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السلطات تلقت قائمة بالمحاكم المستهدفة، من بينها المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، ومجمع المحاكم في فوبرتال.

وأكد متحدث باسم الشرطة في فوبرتال صباح اليوم أنه "تم إخلاء المبانى وتمشيطها".

كما أجرت الشرطة عملية تمشيط في شارع "سيسيلين آليه"، الكائن فيه المقر الرئيسي للمحكمة الإقليمية في دوسلدورف. ولم يؤكد المحققون رسميا حتى الآن أن الأمر يدور حول تهديدات بتفجير قنابل.