مفتي لبنان: التعرض لدول مجلس التعاون الخليجي مرفوض

بيروت- (د ب أ):

أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الخميس، أن "التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان "مهما علا شأنه" إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن".

وقال دريان في بيان صحفي: "لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن".

وأضاف: "لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين أنفا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين".

وكانت تصريجات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن أثارت جدلا حيث قال إن حرب اليمن "أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف".

وأصدر قرداحي بيانا أمس قال فيه :"ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة، ليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات".

وتابع: "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه"، مضيفا: "عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة ولا يمكن أن أتخذ قرارا لوحدي". وأكمل قرداحي: "أنا لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر".

وأوضح قرداحي أن "الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا، تم تصويرها في 5 أغسطس الماضي، أي قبل تعييني وزيرا".