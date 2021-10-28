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سفير اليابان لأفغانستان يلتقي بوزير خارجية حكومة طالبان

11:09 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
سفير اليابان لأفغانستان يلتقي بوزير خارجية حكومة طالبان

وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان

طوكيو- (د ب أ):

التقى سفير اليابان لأفغانستان بوزير الخارجية في حكومة حركة طالبان لتصريف الأعمال، وطالبه بضمان سلامة الرعايا اليابانيين والسماح لهم بسرعة مغادرة أفغانستان.

ووفق بيان للخارجية اليابانية أوردته وكالة "كيودو"، الخميس، التقى السفير تاكاشي أوكادا وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أمس، وطالبه بتأمين طرق لليابان لتقديم مساعدات إنسانية للأفغان، ودعم حقوق الإنسان بما في ذلك النساء والأقليات العرقية.

وجرى اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نقلت اليابان عملياتها الدبلوماسية بعد سيطرة طالبان على السلطة مطلع سبتمبر.

وهذه المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة اليابانية تواصلا مباشرا مع مسؤول في طالبان على مستوى الحكومة.

وطالب أوكادا بضمان سلامة الأفغان الذين عملوا في السفارة اليابانية في كابول، وكذلك المنظمات المرتبطة باليابان. كما أعرب عن أمله في ألا تصبح أفغانستان مأوى للأنشطة الإرهابية.

ورفض مسؤول بالوزارة الإفصاح عما قاله متقي خلال الاجتماع.

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