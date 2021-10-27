‎قنصل روسيا: موسكو تسعى لزيادة عدد الرحلات الجوية مع مصر

مصر - (أ ش أ)

قال قنصل دولة روسيا بمحافظة الإسكندرية، كارين فاسيليان، إن روسيا تسعى لتطوير التعاون السياحي مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الروسية، وأن مصر دولة متفردة بالنسبة لروسيا.

وأضاف القنصل الروسي ،على هامش استضافته بالغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية اليوم الأربعاء، أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.

وأشار إلى أن السياحة الروسية إلى مصر تشهد حالة من الانتعاش، فعدد السياح الروس تضاعف في الشهور الأخيرة مقارنة ببداية العام، خاصة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ.