إيران توجه أصابع الاتهام لأمريكا في بداية اجتماع الجوار الأفغاني

طهران - (د ب أ)

انطلق في طهران اليوم الأربعاء اجتماع بشأن مستقبل أفغانستان، بمشاركة جميع دول الجوار الأفغاني، دون مشاركة حركة طالبان.

ويشارك بشكل شخصي وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان: "إيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان".

ومن المتوقع أن يشارك وزيرا خارجية الصين وروسيا عبر الفضاء الإلكتروني.

ولم يفتتح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المؤتمر كما كان مقررا، بسبب وجود التزامات أخرى لديه، وافتتحه نائبه محمد مخبر.

وألقى مخبر باللائمة على "التدخل الأمريكي غير الشرعي (في أفغانستان) على مدار العقدين الماضيين" في المشكلات التي تواجهها البلاد حاليا بعد الانسحاب الأمريكي والدولي.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، يكمن هدف طهران الرئيسي في ضمان مشاركة كافة الجماعات السياسية في أفغانستان في صياغة المستقبل السياسي للبلاد.

وقالت الوزارة إنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على دول الجوار الأفغاني العمل معا، بشكل بنَّاء.

وكتب ناطق باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة إنه يجب تجنب التدخل الأجنبي.

واستضافت باكستان الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في 8 سبتمبر الماضي، وشارك فيه وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.