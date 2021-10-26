وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا آخر مستجدات المنطقة
السعودية - (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الثلاثاء -هاتفيًا- مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن آخر المستجدات في المنطقة.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.
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