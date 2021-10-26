واشنطن: تحركات الجيش السوادني حادت وانحرفت عن التطلعات الديمقراطية

وكالات

رأت ‏الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن تحركات الجيش السوادني حادت وانحرفت عن التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تواصلت مع شركائها في المنطقة ومع جيران السودان ومع حلفائها في أوروبا وغيرها، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن كل الساسة المعتقلين في السودان ووقف العنف ضد المدنيين.

واعتبرت الأحداث الأخيرة بمثابة استيلاء بالقوة على السلطة من قبل الجيش الذي اختطف الانتقال الديموقراطي وانتهك الوثيقة الدستورية.

وشددت على أن الجيش السوداني لم يعلم واشنطن مسبقًا بالخطوات التي اتخذها أمس الاثنين.