Masrawy logo white

واشنطن: تحركات الجيش السوادني حادت وانحرفت عن التطلعات الديمقراطية

08:50 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
واشنطن: تحركات الجيش السوادني حادت وانحرفت عن التطلعات الديمقراطية

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

رأت ‏الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن تحركات الجيش السوادني حادت وانحرفت عن التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تواصلت مع شركائها في المنطقة ومع جيران السودان ومع حلفائها في أوروبا وغيرها، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن كل الساسة المعتقلين في السودان ووقف العنف ضد المدنيين.

واعتبرت الأحداث الأخيرة بمثابة استيلاء بالقوة على السلطة من قبل الجيش الذي اختطف الانتقال الديموقراطي وانتهك الوثيقة الدستورية.

وشددت على أن الجيش السوداني لم يعلم واشنطن مسبقًا بالخطوات التي اتخذها أمس الاثنين.

الخارجية الأمريكية الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني السودان

الخبر التالى:

"فرانس برس": عودة حمدوك إلى منزله في الخرطوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 إنبي.. زيزو يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا