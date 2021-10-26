أميرة اليابان تتخلى عن لقبها بعد زواجها من "حبيب لا يعوّض"

وكالات:

تزوجت ابنة أخت امبراطور اليابان ناروهيتو، الأميرة ماكاو، الثلاثاء، حبيبها وزميلها الجامعي السابق كي كومورو، وتخلت عن لقب الأميرة، قائلة إنها تعتزم إقامة حياة سعيدة مع زوج "لا يعوَّض"، وذلك بعد خطبة مرت بأحداث عاصفة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع عريسها اتسم بصراحة بالغة، قالت ماكو إن الأنباء الصحافية التي ذكرت أن كومورو سبّب لها حزناً كبيراً وتوتراً وخوفاً "غير صحيحة".

وعانت ماكو هذا العام من حالة نفسية شخصها الأطباء أنها اضطراب ما بعد الأزمات، في أعقاب فترة خطبة استمرت 4 سنوات شابتها فضائح مالية لاحقت أسرة كومورو، ومتابعة إعلامية لصيقة.

وقالت ماكو: "أعلم أن الآراء تباينت حول زواجنا، وأشعر بأسف بالغ لمن سببنا لهم متاعب...".

وسيصبح اسم الأميرة من الآن فصاعداً ماكو كومورو بعدما تخلت عن لقبها بسبب الزواج برجل من عامة الشعب، حسبما تقتضي القوانين اليابانية.

وقالت: "الزواج خيار ضروري لنا حتى نعيش سعداء القلب".

كان الزواج تأجل قبل ثلاث سنوات بسبب نزاع مالي يتعلق بحماتها المقبلة، للبت فيما كانت الأموال التي تلقتها من خطيبها السابق قرضا أم هدية.

وتمت مراسم الزواج صباح الثلاثاء، بعدما قدّم مسؤول من وكالة إدارة شؤون العائلة الإمبراطورية أوراقاً إلى مكتب محلي لتسجيل أوراق الزواج.

وكسر كي وماكو، وكلاهما يبلغ من العمر 30 عاماً، الأعراف بتخليهما عن المراسم، واقتصر الأمر على إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة، بعيداً عن المراسم المعتادة لحفلات الزفاف الإمبراطورية ومنها حفل الاستقبال. ورفضت ماكو أيضاً نحو 1.3 مليون دولار تحصل عليها فتيات العائلة الإمبراطورية اللواتي يغادرن الأسرة بعد الزواج.

وتتعافى ماكاو البالغة من العمر ثلاثين عاما، مما وصفه أطباء القصر في وقت سابق من هذا الشهر "باضطراب توتر نفسي"، تطور بعيد التغطية الإعلامية السلبية لزواجها، وخاصة التهجمات على كومورو.

وسيعيش الزوجان في نيويورك، لكن ماكو ستبقى بمفردها في طوكيو لبعض الوقت بعد الزفاف للتحضير لهذه الخطوة من خلال أمور منها التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الأول في حياتها.