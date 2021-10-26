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الأمن الوطني العراقي يعتقل 5 من داعش في بغداد والانبار

02:50 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الأمن الوطني العراقي يعتقل 5 من داعش في بغداد والانبار

الأمن الوطني العراقي

بغداد - (د ب أ):

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الثلاثاء اعتقال خمسة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في بغداد والانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي اليوم إن جهاز الأمن الوطني تمكن من اعتقال ثلاثة مطلوبين من عناصر داعش بمذكرات قضائية وفق قانون الإرهاب خلال تواجدهم في مناطق غربي بغداد، فيما تمكنت قوة من الجهاز في الانبار من اعتقال اثنين آخرين بعد ورود معلومات استخبارية.

وذكرت أن المعتقلين اعترفوا بانتمائهم لما يسمى بولايتي الجنوب والانبار، وعملهم بديوان الجند بصفة مقاتلين في تنظيم داعش وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة.

الأمن الوطني العراقي داعش بغداد الانبار تنظيم داعش

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