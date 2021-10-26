رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يبحثان الوضع السياسي

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الاثنين، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الوضع السياسي في البلاد، وآخر التطورات حول العملية الانتخابية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المشري تأكيده -خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس- حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي على أسس دستورية متفق عليها، وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخرا بطرابلس، وأكدا ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين المجلسين، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومن جهته، أثنى المبعوث الأممي على خطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.