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الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مصر والأردن الشهر المقبل

10:20 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مصر والأردن الشهر المقبل

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا

لندن - (ا ف ب)

يعتزم الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، زيارة مصر والأردن، في نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تبدأ رحلتهما من الأردن في 16 نوفمبر وتنتهي في 19 من نفس الشهر في مصر.

وستركّز الرحلة، وفق ما جاء في التغريدة، على الأزمة المناخية بعد مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ الذي سيُعقد في مطلع نوفمبر في جلاسكو (اسكتلندا).

ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف "كوب 27" في العام 2022.

وقال المكتب الإعلامي للزوجين إن الرحلة التي تنظّم بناءً على طلب الحكومة البريطانية، تشمل موضوعاً آخر هو الحوار بين الأديان.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الأمير في الأردن منظمات إنسانية يدعمها ماليا ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن يؤكد على دور الأردن في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وستشارك الدوقة كاميلا في لقاء حول أهمية تعليم الفتيات.

في مصر، سيحل الزوجان ضيفين على حفل استقبال سيكون ديكوره أهرامات الجيزة الشهيرة.

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الأمير تشارلز مصر الأردن اسكتلندا

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