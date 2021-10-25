السودان.. البرهان يعلن حالة الطوارئ

(مصراوي):

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد حملة اعتقالات طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض الوزراء والقيادات المدنية في مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البرهان في كلمة وجهها للشعب، إن "ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا"، مضيفًا أن "التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد".

وأضاف: "مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة".