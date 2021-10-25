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مدير مكتب حمدوك: نتوقع تدبير الانقلاب منذ 6 أسابيع

09:14 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
مدير مكتب حمدوك: نتوقع تدبير الانقلاب منذ 6 أسابيع

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مقره في ال

(مصراوي)

قال ادم حريك​، مدير مكتب عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني المحتجز، إن الانقلاب حدث رغم الاتفاق بين البرهان وحمدوك بحضور مبعوث أمريكا.

وأكد حريك في اتصال هاتفي لقناة العربية، أنه تم نقل حمدوك وزوجته لمكان مجهول، رغم التوافق بين البرهان وحمدوك بحضور المبعوث الأمريكي.

وتابع: البرهان كان غاضبا من هجوم بعض السياسيين على الجانب العسكري.

وأكد: الانقلاب مدبر له، وكنا نعرف أنه سيحدث، منذ ستة أسابيع، متابعا "المؤسسة العسكرية لا تريد أن تفي بالتزاماتها بتسليم السلطة".

وأضاف أن الجانب العسكري استغل الأزمات للقيام بالانقلاب، وهو المسؤول عن إثارة الغضب في شرق السودان.

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