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تايلاند تسجل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:47 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
تايلاند تسجل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 9 آلاف و589 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 859 ألفا و157 حالة إصابة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 18 ألفا و799 حالة.​

تايلاند فيروس كورونا حالات وفاة

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