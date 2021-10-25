تايلاند تسجل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 9 آلاف و589 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 859 ألفا و157 حالة إصابة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 18 ألفا و799 حالة.​