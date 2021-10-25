تايلاند تسجل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
بانكوك - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت تايلاند 9 آلاف و589 حالة شفاء خلال نفس الفترة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 859 ألفا و157 حالة إصابة.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 18 ألفا و799 حالة.
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