جواتيمالا تعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات بسبب مشروع منجم

جواتيمالا سيتي - (د ب أ):

أعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي حالة الطوارئ في محافظة إيزابال شمال شرقي البلاد بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بسبب مشروع منجم.

وبحسب المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية "دياريو دي سنترو أمريكا" يوم الأحد، سيكون أمام الكونجرس في جواتيمالا ثلاثة أيام من الآن "للتصديق أو تعديل أو رفض الإجراء".

وستستمر حالة الطوارئ لمدة 30 يوما وتشمل حظرا للتجوال من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا بالإضافة إلى حظر التجمعات.

ويضع المرسوم مسوغا لحالة الطوارئ بسبب "الإجراءات التي تمس نظام وحوكمة وأمن السكان بسبب واقع قيام أفراد وجماعات مسلحة بأعمال عنف ضد قوات الأمن وتؤثر على حرية تنقل السكان".

وقامت مجموعة من المتظاهرين بإغلاق أحد شوارع بلدة إل إيستور منذ أكثر من أسبوعين للتظاهر ضد تشغيل منجم "فينيكس" ​​للنيكل.

ووصل الوضع إلى ذروته خلال الأيام القليلة الماضية عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة وقوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

وأشار جوردان روداس أندرادي، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في أمريكا الوسطى، عبر تويتر إلى أنه في عام 2019 أمرت المحكمة الدستورية شركة التعدين بتعليق عملياتها بسبب عدم إجراء حوار مجتمعي.

يشار إلى أن شركة برونيكو المشغلة هي شركة تابعة لمجموعة سويس سولواي للاستثمار السويسرية.​