Masrawy logo white

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشدد على أهمية التوافق الوطني

11:45 م الأحد 24 أكتوبر 2021
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشدد على أهمية التوافق الوطني

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو

السودان - (أ ش أ)

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان، حيث استعرض اللقاء التطورات التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لمعالجتها.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، حرصه على عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة، بجانب ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية، مشيدا باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الافريقي، دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان، ودعا الأطراف للعمل من أجل الخروج من الأزمة.

وأشار إلى أن التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تأخير إنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.

هذا المحتوى من

محمد حمدان دقلو مجلس السيادة السوداني السودان

الخبر التالى:

الرئيس الفلسطيني يدعو نظيره الأمريكي لتنفيذ وعده بإعادة فتح القنصلية في القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا