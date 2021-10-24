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بينهم أطفال.. قتلى في اشتباكات بين طالبان ومسلحين

06:18 م الأحد 24 أكتوبر 2021
بينهم أطفال.. قتلى في اشتباكات بين طالبان ومسلحين

حركة طالبان ارشيفية

كابول - (د ب أ)

قتل 16 شخصًا على الأقل، من بينهم أطفال، خلال تبادل كثيف لإطلاق نار بين مجموعة من المسلحين وقوات أمن طالبان في مدينة هرات غربي أفغانستان اليوم الأحد.

واستمرت الاشتباكات نحو ثلاث ساعات.

وقال مصدر في مستشفى هرات الإقليمي طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم نقل جثث سبعة أطفال وثلاث سيدات وستة رجال إلى المستشفى في نهاية الاشتباكات.

وأكد صحفي محلي في الولاية نفس الرواية.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سعيد خوستي، زعم أن ثلاثة خاطفين كانوا مختبئين في منزل بمنطقة الشرطة رقم 15 قتلوا بالرصاص خلال العملية.

وقدم متحدث إقليمي باسم حركة طالبان رواية مختلفة.

وفي البداية، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن قوات طالبان داهمت مجموعة منشقة سابقة عن طالبان انضمت مؤخرا إلى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها لموقع الاشتباكات منزلا مدمرا بالكامل.

حركة طالبان إطلاق نار مدينة هرات أفغانستان

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