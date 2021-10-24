الصين تتوقع تفاقم الوضع الوبائي خلال الأيام المقبلة

بكين - (د ب ا):

قال مسؤول صحي صيني اليوم الأحد إن حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة، كما أشار إلى أن المناطق المتضررة من الفيروس ربما تستمر في الازدياد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وو ليانجو، المسؤول باللجنة الوطنية الصحية القول في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الأحد إن أحدث تفش للفيروس في الصين ناجم عن الحالات المصابة بسلالة دلتا القادمة من الخارج.

وقال مي فينج المتحدث باسم اللجنة إن حالات الاصابة امتدت لـ 11 إقليما خلال أسبوع من 17 اكتوبر الجاري.

وقال زهو مين، المسؤول بوزارة النقل إن بعض المدن في إقليم جانسو و من بينها عاصمته لانتشو علقت خدمات الحافلات وسيارات الأجرة بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تلغي بكين مارثون كان سيقام في 31 اكتبور الجاري بسبب الفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة بكين ديلي.

كما ذكرت الصحيفة أن الأشخاص الذين ينتمون للمدن التي تسجل حالات إصابة مرتفعة ممنعون من زيارة أو دخول العاصمة حاليا.