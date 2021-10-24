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موقع إعلامي كوري شمالي يستنكر اقتراح حوار دفاعي بين سول وواشنطن

11:49 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
موقع إعلامي كوري شمالي يستنكر اقتراح حوار دفاعي بين سول وواشنطن

سول وواشنطن

سول- (د ب أ):

انتقد موقع إعلامي كوري شمالي، الأحد، الولايات المتحدة لاقتراحها الأخير بشأن إجراء حوار دفاعي جديد مع كوريا الجنوبية، متهما واشنطن بالسعي لزيادة الضغط العسكري على بيونج يانج.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة طرحت فكرة إنشاء منصة حوار غير رسمية خلال المحادثات الدفاعية المنتظمة للحلفاء في سول الشهر الماضي، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لحشد حلفائها الديمقراطيين لمواجهة نفوذ الصين المتزايد.

وقال موقع "مياري"، وهو موقع دعائي كوري شمالي، إن الحوار المقترح هو محاولة أخرى من الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الشمال وتعزيز مبادرتها الخاصة بالسياسة الإقليمية.

وذكر الموقع في مقال أنه "يمكن النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تسعى إلى الاستفادة من مجموعة العمل الدفاعية (المقترحة) لتشديد قبضتها على قطاع الدفاع في كوريا الجنوبية، والضغط على كوريا الشمالية عسكريا، وبالتالي تعزيز تحقيق استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ".

كما انتقد الموقع كوريا الجنوبية بسبب النظر في إطلاق مقترح لمثل هذا الحوار الدفاعي على أساس "الشعور بالخضوع" للولايات المتحدة.

وتفيد التقارير بأن واشنطن اقترحت الحوار للمساعدة في إيجاد أرضية مشتركة بين إستراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ وسياسة سول الجنوبية الجديدة التي تهدف إلى تعميق العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان هذه القضية خلال محادثاتهما السنوية لوزيري الدفاع، والتي تسمى الاجتماع التشاوري الأمني، المقرر عقده في سول في كانون أول/ديسمبر.

سول وواشنطن كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة

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