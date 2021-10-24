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إنقاذ 56 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

10:54 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
إنقاذ 56 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

حرس السواحل الليبي - صورة ارشيفية

طرابلس- (د ب أ):

أعلن حرس السواحل الليبي إنقاذ 56 مهاجرا غير قانوني من جنسيات أفريقية فجر الأحد .

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إنه تم تحويل أربعة من المهاجرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، لافتا إلى أن زورقا تحرك لإنقاذهم فور تلقي نداء استغاثة.

وكشف عن إنزال المهاجرين في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لشرطة الهجرة غير الشرعية.

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