إنقاذ 56 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

طرابلس- (د ب أ):

أعلن حرس السواحل الليبي إنقاذ 56 مهاجرا غير قانوني من جنسيات أفريقية فجر الأحد .

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إنه تم تحويل أربعة من المهاجرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، لافتا إلى أن زورقا تحرك لإنقاذهم فور تلقي نداء استغاثة.

وكشف عن إنزال المهاجرين في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لشرطة الهجرة غير الشرعية.