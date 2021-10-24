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الداخلية التركية تعلن تحييد 2 من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

08:37 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
الداخلية التركية تعلن تحييد 2 من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

أنقرة - (د ب أ):
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تحييد اثنين من مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عنه القول إن المسلحين تسللا من العراق إلى الأراضي التركية، وتم تحييدهما في عملية برية مدعومة بغطاء طائرات مسيرة مسلحة بولاية هكاري.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.​

حزب العمال الكردستاني وزارة الداخلية التركية سليمان صويلو

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