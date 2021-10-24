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صاروخ "أريان 5" ينطلق إلى الفضاء حاملا قمرين اصطناعيين من جويانا الفرنسية

07:49 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
صاروخ "أريان 5" ينطلق إلى الفضاء حاملا قمرين اصطناعيين من جويانا الفرنسية

أرشيفية

باريس - (د ب أ):
انطلق صاروخ من طراز "اريان-5" يحمل قمرين اصطناعيين للاتصالات اليوم الأحد من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية الساعة 0210 بتوقيت جرينتش، حسبما قالت شركة الفضاء الأوروبية "اريان سبيس".

وقالت الشركة الأوروبية المشغلة إن الصاروخ كان من المفترض أصلا أن ينطلق صباح يوم السبت لكن الإطلاق تأجل ليوم واحد لإجراء عمليات تحكم إضافية.

وكان أحد القمرين الاصطناعيين اللذين وضعتهما شركة أريان سبيس في المدار هو القمر "سيراكوز 4إيه"، الذي تم تطويره لصالح وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وقال رئيس الشركة ستيفان إسرائيل:"مع هذا النجاح الجديد لأريان 5، والذي يأتي بعد أسبوع واحد من عملية إطلاق سابقة، يسعد شركة أريان سبيس خدمة مصالح اثنين من العملاء المخلصين، شركة إس إي إس المشغلة ووزارة القوات المسلحة الفرنسية".

وتابع إسرائيل: "بتخصيصها للاتصال والأمن، فإن هذه الأقمار الاصطناعية هي في صميم مهمتنا: الفضاء من أجل حياة أفضل على الأرض"، مضيفا "التحدي التالي الذي يواجه آريان 5 سيكون إطلاق تلسكوب ناسا الفضائي، جيمس ويب، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية. مهمة للنجاح!".​

صاروخ أريان 5 جويانا الفرنسية ميناء كورو الفضائي قمري اصطناعي

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