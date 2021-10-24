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إلقاء القبض على أخطر مهربي المخدرات المطلوبين في كولومبيا

02:45 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
إلقاء القبض على أخطر مهربي المخدرات المطلوبين في كولومبيا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):
قالت السلطات الكولومبية يوم السبت إنها ألقت القبض على داريو أنطونيو أوسوجا ديفيد، الملقب بأوتونيل، زعيم عصابة ديل جولفو وأخطر مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إنه ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 50 عاما صباح السبت خلال عملية مشتركة من الجيش والطيران والشرطة الوطنية في منطقة أورابا بمقاطعة أنتيوكيا شمال غربي كولومبيا.

وتابع دوكي في مؤتمر صحفي "هذه هي الضربة الأشد لتهريب المخدرات هذا القرن في بلادنا"، مشيرا إلى أن الاعتقال يمكن مقارنته بمقتل زعيم المخدرات بابلو إسكوبار في عام 1993.

وأضاف دوكي أن "الملقب بأوتونيل كان أخطر زعيم مخدرات في العالم، قاتل لأفراد الشرطة والجنود والنشطاء المحليين".

وأضاف الرئيس "هذه نهاية عصابة ديل جولفو"، داعيا الأعضاء المتبقين بالمنظمة الإجرامية إلى تسليم أنفسهم .

يشار إلى أن أوسوجا ديفيد متهم بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والقتل والابتزاز والاختطاف والتآمر. تم اتهامه من قبل المنطقة الجنوبية في نيويورك بتهم تهريب المخدرات وهو مدرج في قائمة المطلوبين لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. وأكد دوكي وجود مذكرة تسليم باسمه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو إدانته.​

السلطات الكولومبية مهربي المخدرات كولومبيا عصابة ديل جولفو

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