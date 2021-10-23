بعد إطلاق عملة جديدة.. فنزويلا ترفع سعر البنزين 20 ضعفًا

كاراكاس - (د ب أ)

تعتزم حكومة فنزويلا فرض زيادة قدرها 20 ضعفا على أسعار البنزين المدعوم اعتبارا من غد الأحد، وفقًا لبيان صادر عن شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية، إن ارتفاع أسعار الوقود المدعوم يعد "ضرورة" بسبب "إعادة تسمية" العملة المحلية. وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إطلاق فنزويلا عملة جديدة، البوليفار الرقمي، التي حذفت ستة أصفار من العملة السابقة في الأول من أكتوبر الحالي.

وما زال الوقود المدعوم التي توفره شركة النفط الوطنية الفنزويلية، من بين الأرخص في العالم برغم ارتفاع الأسعار. وستؤدي الزيادة إلى رفع أسعار الوقود إلى 3ر2 سنت للتر أو 10 سنتات للجالون، وهو جزء يسير من تكلفة مضخات الغاز في معظم الدول.

وتأتي زيادة أسعار الوقود المدعومة للمرة الثانية منذ يونيو 2020، عندما تراجعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن سياسة استمرت عقودا بشأن تجميد أسعار الوقود من أجل "ضمان إنتاج الوقود وتوزيعه في البلاد"، وفقا للبيان.