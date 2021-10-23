روسيا تسلم فنزويلا 713 ألف جرعة لقاح سبوتنيك

موسكو - (أ ش أ):

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم السبت، وصول 713 ألف جرعة من المكون الثاني من لقاح "سبوتنيك في " المضاد لكورونا إلى فنزويلا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي خورخي أريزا، شكر روسيا على أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من سبوتنيك تلقتها البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، سلط نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الضوء على تسليم 3.86 مليون جرعة من اللقاح إلى فنزويلا منذ أواخر العام الماضي، وأكد أن كاراكاس كانت الأولى في أمريكا اللاتينية التي تسجله.

وفي ختام الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الروسية - الفنزويلية الرفيعة المستوى في العاصمة، شدد المسؤول الكبير على أن فنزويلا هي الشريك الاستراتيجي والموثوق لروسيا، والتي ستواصل معها توسيع التعاون في مجالات التنمية المختلفة.