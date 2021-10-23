التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة في معسكر حوثي باليمن

وكالات:

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، تنفيذ عملية استهدفت موقعاً لتجميع الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي (الحوثي) في محافظة الحديدة المطلة على الساحل الغربي للبلاد.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إنه تم "تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع، تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وأشار إلى أن جهود التحالف "أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".