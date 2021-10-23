قانون صيني جديد للتخفيف من الواجبات المدرسية

بكين- (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام صينية بأن البلاد أصدرت قانوناً يهدف إلى تقليل "الضغوط المضاعفة" التي يعاني منها الطلاب جراء الواجبات المنزلية الكثيرة والمذاكرة بعد انتهاء الدوام المدرسي.

وبمقتضي هذا القانون ستكون الحكومة المحلية مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الجديدة، حيث سيُطلب من الآباء ضمان حصول أطفالهم على الراحة الكافية، وممارسة الرياضة، إضافة إلى عدم السماح لهم بقضاء الكثير من الوقت على الإنترنت.

وكانت وزارة التعليم الصينية قد حذرت، لدى اقتراح هذا القانون لأول مرة في أغسطس الماضي، من أن الضغوط التي يعاني منها طلاب المدارس تضر بصحتهم الجسدية والعقلية.

وفي العام الماضي، أقرّت الصين عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من "إدمان" الأطفال على الإنترنت.