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السعودية ترحب بتنديد مجلس الأمن بالهجمات الحوثية على أراضيها

12:21 م السبت 23 أكتوبر 2021
السعودية ترحب بتنديد مجلس الأمن بالهجمات الحوثية على أراضيها

السعودية

الرياض- (د ب أ):

رحبت المملكة العربية السعودية، السبت، ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضيها ومنشآتها المدنية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي، إن "صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن، وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابيّة لدعوات وقف إطلاق النار".

وأكدت أن "عدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، لا تزيد إلا من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة".

وأدان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، هجمات الحوثيين على السعودية، داعيا إلى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

السعودية الهجمات الحوثية مجلس الأمن وزارة الخارجية السعودية

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